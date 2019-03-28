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AP, araçlarda 'emisyon düşürmeye' yasasını onayladı

AP, araçlarda 'emisyon düşürmeye' yasasını onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), emisyon salınımlarını 2030 yılına kadar otomobillerde yüzde 37,5, ağır vasıtalarda yüzde 31 düşürmeye yönelik yasal düzenlemeye onay verdi.

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Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, ağır vasıtaların ve  otomobillerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63'e karşı 521 oyla kabul etti.

Buna göre, yeni otomobiller için emisyon salınımı 2030'da, 2021 yılı  seviyelerinin yüzde 37,5 altına, kamyonlar için de yüzde 31 altına düşürülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı  gerekiyor.

(AA)

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