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Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası’nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yok olduğu görüldü.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019’dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor. Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.
 

DHA


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