Annesini diri diri gömdü! 3 gün sonra çukurdan sağ çıkarıldı

Ma soyadlı bir erkek, 2 Mayıs akşamı 79 yaşındaki engelli annesini el arabasına koyarak evden dışarı çıktı, daha sonra evine tek başına döndü. Annesini akrabalarının yanına gönderdiğini söyleyen Ma’ya inanmayan karısı, durumu polise bildirdi. Ma sorguda annesini mezarlıktaki bir çukura gömdüğünü itiraf etti. Polisler, anneyi gömüldüğü çukurdan yaklaşık 3 gün sonra sağ çıkardı. Görgü tanıkları, çukur kazıldığı sırada engelli annenin yardım çığlıklarını duyduklarını söyledi.