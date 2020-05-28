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  3. Annenin PKK eylemi başbakanlığa taşındı
28 Mayıs 2020 Perşembe 04:49 | Son Güncelleme:

Annenin PKK eylemi başbakanlığa taşındı

Annenin PKK eylemi başbakanlığa taşındı

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T., haftalardır süren eylemlerini bu kez başbakanlık önüne taşıdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada başbakanlığın önüne gelen Maide T. ve eyleme katılan bir grup kadın, üzerinde Nilüfer T’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, “Gelip geçerken beni görsünler. Tüm mağdur aileler adına çocuklarımızı kurtarsınlar” dedi.

CAMİLERE TEHDİT

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Münih ve Duisburg şehirlerindeki 3 camiye, üzerinde domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi. Posta yoluyla İslam dinine ve değerlerine yönelik ağır hakaretler içeren ifadelerin bulunduğu mektupların Münih kentinden posta yoluyla gönderildiği tahmin ediliyor.


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