Anlaşmayı o imzalamıştı... Gorbaçov: ABD bu kararıyla kaos getirecek

ABD, Rusya'nın anlaşma şartlarını ihlal ettiğini ileri sürerek 6 ay önce askıya aldığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anaşmasından bugün çekildi.



Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesine dair açıklamalarda bulundu.



Gorbaçov, ABD'nin anlaşmadan çekilerek sadece Avrupa'nın değil tüm uluslararası güvenlik sistemine yıkıcı bir darbe vurduğunu söyledi.



Anlaşmanın sona ermesinin uluslararası toplumun yararına olmayacağını belirten Gorbaçov, ''ABD'nin kararı yalnızca Avrupa'da değil tüm dünyada güvenliği zayıflatıyor.'' dedi.



Gorbaçov açıklamasında, ''Hala ortaklarımızla bazı umutlar vardı. Bence artık hepimiz stratejik güvenliğe bir darbe vurulduğunu görebiliriz. ABD'nin bu hareketi, uluslararası politikarın belirsizliğe ve kaotik gelişmelere neden olacak.'' ifadelerini kullandı.

INF ANLAŞMASI



ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.



INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.



ABD ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü ve takip eden yıllarda hazırlanan raporlarda bu ihlallerin sürdüğünü belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.



2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını açıkladı.



ABD bugün (2 Ağustos 2019), anlaşmadan resmen çekildiğini duyurdu. Resmi açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ''ABD ile SSCB arasında 8 Aralık 1987'de imzalanan INF anlaşması Washington’un girişimleriyle bugün resmen sona ermiştir.'' ifadelerine yer verildi.

INF ANLAŞMASININ İMZALANMASIYLA YASAKLANAN FÜZELER

(star.com.tr)