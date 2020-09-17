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17 Eylül 2020 Perşembe 00:40 | Son Güncelleme:

Anlaşma sonrası Filistin'e bomba

Anlaşma sonrası Filistin'e bomba

İsrail, Bahreyn ve BAE ile ilişkilerini normalleştirmek için vardığı anlaşmanın ardından Gazze Şeridi'ni bombaladı. Anlaşmaya tepkiler sürüyor.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında ilişkileri normalleştirmek üzere anlaşma imzalanmasının ardından saatler geçmeden İsrail’den Filistin’in Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var. Öte yandan anlaşmaya tepkiler gelmeye devam ediyor. İran, ‘Bahreyn ve BAE, bugün Trump’ın sirkinde oynadılar’ yorumunu yaptı. BAE’de normalleşme karşıtı 200 bini aşkın kişi de “Filistin Bildirisi”ne imza attı.

SUUDİLER DE SIRADA

Trump, Suudi Arabistan’ın doğru zamanda İsrail ile ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağına inandığını söyledi. Trump, ayırca 7-8 ülkenin daha Tel Aviv’le ilişkilerini normalleştirmesini beklediklerini, bazılarının 3 Kasım’daki seçimlerden önce olabileceğini kaydetti.

FKÖ: HAKLARIMIZ SATILIK DEĞİL

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Trump’ın “İsrail’le normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin Filistinlilere para desteği sağlayacağı” yönündeki açıklamasına yanıt geldi. FKÖ, tek bir Filistinlinin bile bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek “Haklarımızı parayla takas etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Gazze’de önceki gün başlayan şiddetli protestolar ise dün de sürdü.

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