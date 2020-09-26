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26 Eylül 2020 Cumartesi 02:38 | Son Güncelleme:

Anketten Ersin Tatar çıktı

Anketten Ersin Tatar çıktı

KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ülke genelinde yapılan kapsamlı ankete göre Başbakan Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın ortalama 5 puan önünde.

KKTC, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 11 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak. Seçimlere kısa bir süre kala, Optimar Araştırma Şirketi 12-20 Eylül tarihleri arasında seçim araştırması yaptı. 1200 kişiyle yüz yüze yapılan anketlerde çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. Katılımcılara ilk tur seçimde, aralarında Başbakan Ersin Tatar, Mustafa Akıncı, Tufan Erhümer gibi isimlerin de olduğu 8 isimden kime oy verecekleri soruldu. Ankete katılanların yüzde 30.7’si Ersin Tatar, yüzde 26.3’ü Mustafa Akıncı, yüzde 13.8’i ise Tufan Erhüner’e oy vereceklerini söyledi. Ankete göre Tatar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilk turda 6, ikinci tura kalması halindeyse 10 puan gibi bir fark atıyor. Sonuçlar Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı süresince yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Ada halkının desteğini yitirdiğini gösterdi. w Lütfi Kaplan

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