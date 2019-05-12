Anketlere göre İngiliz siyasetine Brexit Partisi damga vuracak

İngiltere’de son anketlere göre, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Brexit Partisi hem iktidardaki Muhafazakar Partiyi, hem de ana muhalefetteki İşçi Partisini geride bırakacak.

Opinium araştırma şirketinin The Observer gazetesi için 2004 kişiyle yaptığı ankete göre, aşırı sağ siyasetçi Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit Partisi, AP seçimlerinde yüzde 34 ile birinci sırada yer alıyor.

Brexit Partisini, yüzde 21 ile İşçi Partisi ve yüzde 12 ile Liberal Demokrat Parti takip ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 11 ile ancak dördüncü sırada yer alıyor.

Ankete göre, yapılacak bir genel seçimde ise İşçi Partisi yüzde 28 ile birinci sırada çıkıyor. Onu yüzde 22 ile Muhafazakar Parti, yüzde 21 ile de Brexit Partisi izliyor.

Brexit Partisi ikinci parti olabilir

ComRes araştırma şirketinin Sunday Telegraph gazetesi için yaptığı ankete göre de Brexit Partisi genel seçimde Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiyi geçerek ikinci parti konumuna yükseliyor. Anket sonuçlarına göre, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi azınlık hükümeti kurabilecek milletvekili sayısına da ulaşıyor.

ComRes anketine göre, İşçi Partisi oyların yüzde 27’sini alarak 316 milletvekili çıkarırken, Brexit Partisi yüzde 20 ile 49, Muhafazakar Parti ise yüzde 19 ile 179 milletvekili kazanıyor. İngiliz parlamentosunda 650 milletvekili bulunuyor.

İngiltere’de seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk sistemine dayalı olduğundan, partilerin ülke genelinde aldığı oy oranı milletvekili sayısına yansımayabiliyor. Nigel Farage’ın daha önce liderliğini yaptığı aşırı sağ Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) yüzde 12,6 oya ulaşmış ancak parlamentoya sadece 1 milletvekili sokabilmişti.

İngiltere'de geçen hafta yapılan kısmi yerel seçimde Muhafazakar Parti bin 300'den fazla belediye meclisi üyeliğini kaybetmiş, oy oranı yüzde 28'e kadar düşmüştü.

İngiltere'de 2017 yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Parti yüzde 42,4 oyla 318, İşçi Partisi yüzde 40 oyla 262 milletvekili çıkarmıştı.

Geleneksel partilere bağlılık azaldı

Siyasi gözlemcilere göre, seçmenler, İngiliz siyasetinin iki ana partisine İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecindeki performansları nedeniyle sırtlarını döndü.

İngiltere'de son bir yılda yapılan kamuoyu araştırmaları, Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koydu.

Araştırmalara göre, seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.

Brexit krizi

İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

İktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasında Brexit sürecine parlamentoda bir anlaşma ile çözüm getirmeye dönük görüşmeler yapılıyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e karşı 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs'ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

AB’den ayrılma kararı alan İngiltere de bu süreç henüz tamamlanmadığından AP seçimleri için 23 Mayıs’ta sandık başına gidecek.

Ancak İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

(AA)