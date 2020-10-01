  • $7,7382
  • 9,0924
  • 474.717
  • 1143.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Anketler ortaya çıktı... Fransa'da Macron'a güven azalıyor
01 Ekim 2020 Perşembe 20:08 | Son Güncelleme:

Anketler ortaya çıktı... Fransa'da Macron'a güven azalıyor

Anketler ortaya çıktı... Fransa'da Macron'a güven azalıyor
AA

Fransa'da yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Castex'e, Fransız halkının güveninin gittikçe azaldığı ortaya çıktı.

Fransa’da yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex’e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koydu.

AA'nın aktardığı habere göre, ülkede yapılan 7 farklı güven anketinin eylül ayı ortalamasına göre, ağustos ayında Macron'a yüzde 41 civarında olan güven geçen ay yüzde 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e geriledi.

Diğer yandan, Başbakan Castex’in popülerliği atandığı temmuz ayında yüzde 49,4 iken, hakkında olumlu düşünenlerin oranı 7,11 puan düşerek eylül ayında yüzde 42,29’a geriledi.

Ülkede geçen ay yapılan bir anket, Fransa halkının yüzde 65’inin salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koymuştu.

Ankete katılanların yüzde 45’i de hükümetin salgına karşı yeterli önlem almadığı görüşünü bildirmişti.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

'Haçlılar, beceriksiz muhteristir, asıl tehdit içimizdeki destekçileridir'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da göz kamaştıran dolunay manzarası

Cenaze evine silahlı saldırı! 7 kişi yaralandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.