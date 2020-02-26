Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, bugün Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak İdlib konulu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediklerini söyledi. İdlib'deki son durumla ilgili Rus heyeti Esenboğa Havalimanı'na indi. Ankara-Moskova arasındaki 3. tur görüşmeleri başladı.

RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugün Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak İdlib konulu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Habertürk'ün RIA haber ajansına dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek Rus heyetiyle gelen bir soru üzerine, "İyi sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İçerisinde dışişleri, savunma ve istihbarat yetkililerin bulunduğu bir Rus heyeti bugün Ankara'da Türk heyetiyle görüşerek İdlib'de yükselen tansiyonu masaya yatıracak. Heyetler arasındaki görüşmenin akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.