Animasyon filmi Rio ile ünlenen Ptropikal Mavi Spix Papağanı'nın soyu tükendi

Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan küresel bir koruma organizasyonu BirdLife International’in 8 yıl süren çalışmasında soyu tükenme tehlikesinde olan 51 kuş türü incelendi. Hazırlanan rapora göre, 2011’de yayınlanan animasyon filmi Rio ile dünya kamuoyunda bilinirlik kazanan tropikal Mavi Spix Papağanı’nın son örneği 2000 yılı civarında görüldü ve türün soyu tükendi.