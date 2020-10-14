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  • Animasyon filmi Rio ile ünlenen Ptropikal Mavi Spix Papağanı'nın soyu tükendi
14 Ekim 2020 Çarşamba 22:38 | Son Güncelleme:

Animasyon filmi Rio ile ünlenen Ptropikal Mavi Spix Papağanı'nın soyu tükendi

Animasyon filmi Rio ile ünlenen Ptropikal Mavi Spix Papağanı'nın soyu tükendi

BirdLife International tükenme tehlikesinde olan 51 kuş türü inceledi.

Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan küresel bir koruma organizasyonu BirdLife International’in 8 yıl süren çalışmasında soyu tükenme tehlikesinde olan 51 kuş türü incelendi. Hazırlanan rapora göre, 2011’de yayınlanan animasyon filmi Rio ile dünya kamuoyunda bilinirlik kazanan tropikal Mavi Spix Papağanı’nın son örneği 2000 yılı civarında görüldü ve türün soyu tükendi.

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