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Andorra nerede? İşte Andorra'nın haritadaki yeri

Andorra nerede" İşte Andorra'nın haritadaki yeri

Andorra’nın nerede olduğu araştırılıyor. Andorra’nın haritadaki yeri nedir? Vatandaşlar dünyada bulunan birçok ülkenin konumunu zaman içerisinde öğrenmek istiyorlar. Bu ülkeler arasında Andorra’da yer alıyor.

“Andorra nerede, haritası nasıl?” soruları araştırılıyor. Andorra’nın fiziki yapısı, hava ve demiryolu ulaşımına elverişli değildir. İyi bir karayolu ağı ile Fransa ve İspanya’ya bağlanmıştır. Haberimiz içerisinden bu ülke ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ANDORRA NEREDE?

Andorra Prensliği ya da kısaca Andorra, güneybatı Avrupa'da, Pirene Dağları'nda, denize kıyısı olmayan, Fransa ve İspanya arasında küçük bir ülkedir. Bir zamanlar dünyadan soyutlanmış olan Andorra; artık turizm ve bir vergi cenneti olma özelliği ile zengin bir ülkedir.


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