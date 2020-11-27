27 Kasım 2020 Cuma 19:34 | Son Güncelleme:
Anbean: İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade suikaste uğradı
İran, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ardından yeni bir suikastle sarsıldı. İran'da "atom bombasının babası" olarak anılan bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran'da aracına düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
18 dakika önce
19:44
Netanyahu: "Gergin günler bizi bekliyor"TRT Haber'in İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'dan aktardığı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor. Fakat yaşanacakların hepsini size anlatamam."
36 dakika önce
19:26
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail'i işaret ettiİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.
"Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor. İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor."
33 dakika önce
19:29
Netanyahu, 2018'de Fahrizade'den bahsetmiştiİran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.Netanyahu, Fahrizade'yi işaret ederek şöyle demişti:
"Bu ismi unutmayın!"
38 dakika önce
19:24
İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade öldürüldü
İran, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ardından yeni bir suikastle sarsıldı. Ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden olan ve "atom bombasının babası" olarak anılan bilim insanı Muhsin Fahrizade suikaste uğradı.İran'ın Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Muhsin Fahrizade, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.