Anbean: İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade suikaste uğradı

İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade öldürüldü

İran, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ardından yeni bir suikastle sarsıldı. Ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden olan ve "atom bombasının babası" olarak anılan bilim insanı Muhsin Fahrizade suikaste uğradı.İran'ın Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Muhsin Fahrizade, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.