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  • Amerikan savunma dergisi Defense Post yazdı! 'Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı'
03 Aralık 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:

Amerikan savunma dergisi Defense Post yazdı! 'Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı'

Amerikan savunma dergisi Defense Post yazdı! 'Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı'
- HABER MERKEZİ

Amerikan savunma dergisi Defense Post, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da barış yapıcı rolünü analiz etti

Amerikan savunma dergisi The Defense Post’ta 27 Kasım tarihli “Ermenistan’ın yenilgisinin ardından Fransa, Karabağ’daki nüfuzunu sürdürmekte zorlanıyor” başlıklı yazıda Fransa’nın 1994 yılından bu yana ABD ve Rusya ile birlikte eş başkanı olduğu AGİT Minsk Grubu’nun çöktüğü ifade edildi. Bölgede barışı Rusya ile Türkiye’nin gerçekleştirerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ülkesinde de zor duruma düşürdüklerinin altı çizildi. Yazıda Macron’un savaşı Azerbaycan’ın kazanması ve topraklarını geri almasının ardından etkisinin çöktüğü belirtilirken “Türkler skor elde etti. Fransa, Ermenistan’ın yanında durarak kendisini oyunun dışında buldu. Minsk’teki görevini Almanya ya da İsveç gibi ülkelere bırakması gerekli” denildi. 

MAĞDUR TÜRKLERE BİR DE DAVA

Fransa’da ekim ayında Ermenistan yanlısı göstericilerin yol kapatarak yaptığı eylem nedeniyle iki Türk hakkında soruşturma açıldı. Yaşları 45 ila 21 olduğu belirtilen ve Ardèche bölgesinde yaşayan iki Türk’ün adli gözetim altına alındıkları kaydedildi. Vienne savcılığı, Türk vatandaşların yaralanmasına neden olan Ermenistan yanlısı göstericilerle ilgili başlayan hukuki bir süreç olup olmadığı ile ilgili ise bilgi vermedi.

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