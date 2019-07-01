Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6946
  • 6,4523
  • 254.329
  • 99.060
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar

Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar

Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar

Amerikan donanması, savaş sahasındaki askerlerin düşman drone´larını yok edebilmelerini sağlayan yeni lazer silahı test ediyor. İngiliz gazetesine göre, Amerikan ordusundaki uçakların 2020 yılına kadar ünlü bilim kurgu filmi `Yıldız Savaşları (Star Wars)´ tarzındaki ekipmanlara sahip olacağını yazdı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, `Kompakt Lazer Silah Sistemleri´ (ClaWS) adı verilen lazer silahın, karadaki askerlerin kullanması için Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından onayı çıktı.

ClaWS yüzlerce metre uzaklıktaki insansız hava araçlarını hedef alarak düşürebiliyor veya bombalayarak infilak ettirebiliyor.

Lazer silahların, geleneksel ateş eden silahlara göre çok daha düşük maliyetli olduğu ve karadan donanmaları hedefleyen drone´lara karşı daha etkili bir savunma aracı olduğu belirtildi.

Habere göre anti balistik lazer silahlar, arazideki başarılı denemelerin ardından savaş jetlerine eklenecek.

Dünyanın en büyük silah üreticilerinden Lockheed Martin tarafından yapılan lazerler, denizdeki botları ve küçük insansız hava araçlarını hedef alarak batırabiliyor.

Gazete, Amerikan ordusu ve donanmasının lazer silahları geliştirmeye yönelik çalışmaları olduğuna dikkat çekerken ordudaki uçakların da 2020 yılına kadar ünlü bilim kurgu filmi `Yıldız Savaşları (Star Wars)´ tarzındaki ekipmanlara sahip olacağını yazdı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Feyza Aktan’dan boşanan Özcan Deniz'in konserden aldığı ücret dudak uçuklattı!
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>Çağın en çok rastlanan hastalıklarından biri olan ve kilo verememenin en büyük nedenleri arasında

İnsülin Direncini Kırmadan Kilo Vermek İmkansız!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'deki bu sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti