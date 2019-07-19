Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6373
  • 6,3596
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü

ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü

ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.

Trump'ın insansız hava aracı açıklamasına İran'dan yanıt

 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı. 

Cevad Zarif, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı

Evde Ayaklarımızı Toprakla Nasıl Buluşturabiliriz? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Üniversite taban puanları açıklandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları ÖSYM’de