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  3. Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme
30 Ağustos 2020 Pazar 07:19 | Son Güncelleme:

Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme

Amerikan B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde iki Rus jetinden önleme
AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Karadeniz'de uluslararası sularda bir B-52 bombardıman uçağına iki Rus jeti tarafından önleme yapıldığını açıkladı.

ABD Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önlemenin 28 Ağustos Cuma günü yerel saatle öğleden önce 11.19'da yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 bombardıman uçağına Karadeniz üzerinde uluslararası sularda rutin uçuşunu yaparken iki Rus S-27 jeti tarafından önleme yapılmıştır. Rus pilotları B-52'ye 100 feet (30 metre) kadar yaklaşırken güvensiz ve profesyonel olmayan şekilde uçmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eylemin "oldukça gereksiz ve tehlikeli" olarak nitelendirildiği açıklamada, Rus tarafına bir daha bu tür eylemlerde bulunmaması çağrısı yapıldı.

ABD ordusuna ait B-52 model 6 bombardıman uçağı NATO ülkelerine destek kapsamında bazı ülke semalarından geçmiş, aynı çerçevede Karadeniz üzerinde de uçuş gerçekleştirmişti.

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