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  3. Amerikalı komedyen Rami Youssef'ten 'ılımlı Müslüman' tepkisi

Amerikalı komedyen Rami Youssef'ten 'ılımlı Müslüman' tepkisi

Amerikalı komedyen Rami Youssef'ten 'ılımlı Müslüman' tepkisi

Rami Youssef: 'Tam Müslüman olmakta bir problem varmış gibi, her zaman kalkıyoruz ve kahvaltıya mı gitsem yoksa DEAŞ'a mı katılsam diye düşünüyoruz sanki'

Amerikalı Müslüman komedyen Rami Youssef katılıdğı bir şov programında 'ılımlı Müslüman' tabirinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Youseff, 'Tam Müslüman olmakta bir problem varmış gibi, her zaman kalkıyoruz ve kahvaltıya mı gitsem yoksa DEAŞ'a mı katılsam diye düşünüyoruz sanki' diye konuştu

 


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