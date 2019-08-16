Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,572
  • 6,1842
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla göçmen öldü

Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla göçmen öldü

Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar 514 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl Amerika kıtasında 500'den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, yaptığı açıklamada, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar yaşamını yitiren göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 514'e yükseldiğini söyledi.

Kıtada geçen yıl ölen göçmen sayısının 384 olduğunu anımsatan Millman, Venezuela'daki siyasi krizin yarattığı "kargaşanın", bu yıl göçmen ölümlerinde görülen artışın büyük ölçüde sorumlusu olabileceğine işaret etti.

Millman, IOM'un hayatını kaybeden göçmenlerden 89'unun Venezuelalı olduğunu doğruladığını aktardı.

100'DEN FAZLASININ MİLLİYETLERİ BİLİNMİYOR

Amerika kıtasında bu yıl yaşamını yitiren göçmenlerden 100'den fazlasının milliyetlerinin bilinmediğini vurgulayan Millman, ABD-Meksika sınırında göçmen ölümü oranında son 6 yılda fazla değişiklik bulunmadığını ifade etti.

Millman, burada hala yaklaşık günde bir göçmenin hayatını kaybettiğini, 2019'daki rakama, ABD ve Meksika'daki gözaltı merkezlerinde ölen 11 göçmenin dahil edilmediğini sözlerine ekledi.

Göçmenlerden 259'unun Karayipler'de geçirdikleri gemi kazalarında veya nehirleri aşmaya çalışırken boğularak, 65'inin otoyol kazalarında, diğerlerinin ise trenlerde susuzluktan, hastalıktan, tıbbi yardım alamamaktan yaşamını yitirdiği ve şiddete kurban gittiği kaydedildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol: Aşkın en güzel hali
Seda Bakan anne oldu
Ünlü oyuncudan olay yaratacak açıklamalar
Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p>Rusya´da 1983 yılında dünya gelen Çetinkaya, 2 üniversite bitirdi. Proje ve iş geliştirme uzmanlı

Bir Rus Gözüyle Türkiye: Her Şey İçin Fırsat Var

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler

BDDK'dan kredilere ilişkin önemli karar