Amerika kendi dolarını öldürüyor

ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü belirtti. Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Putin, “Bence ABD’li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar” ifadelerini kullandı. Putin, İdlib’de Suriye ordusu ve silahlı grupları ayıran silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, “Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma” dedi.

Rusya'dan büyük gözdağı videosu

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in bir Rus uçağının düşülmesine sebep olması yüzünden Suriye’ye gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin askeri kargo uçağından indirilme görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, sistemin teslimatının fotoğraf ve videolarını dünyayla paylaştı. Moskova, bu hamleyle İsrail’e büyük gözdağı vermiş oldu.