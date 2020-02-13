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  3. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yeni malikanesi dudak uçuklattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yeni malikanesi dudak uçuklattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yeni malikanesi dudak uçuklattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Los Angeles'ta eşi benzeri görülmemiş bir malikane satın aldı. Bezos, içinde golf sahası ve benzin dolum istasyonlarının da bulunduğu 36 bin metre karelik malikaneye 165 milyon dolar ödedi.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Bezos'un Warner Bros film stüdyosunun kurucularından Jack Warner'ın 1937'de inşa ettirdiği malikane için ödediği 165 milyon dolar, Los Angeles'ta bugüne dek bir konut için ödenen en yüksek bedel oldu.

36 bin metre kare alana kurulu, Georgia stili mimariye sahip malikanenin içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve kendi tamirhanesi ile benzin dolum istasyonları olan bir araba garajı bulunuyor.

Amazon'un patronu, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde, şirketteki 4.1 milyar dolar değerindeki kişisel hissesini satarak nakde çevirmişti.


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