Amazonlar için yardımlara daha fazla set koyamadı
Brezilya hükümeti, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için sivil toplum örgütleri ve ülkelerden gelecek yardımları, bunların nasıl kullanılacağına kendisi karar verdiği müddetçe memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, Amazon için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘kendisine yaptığı hakareti geri alması’ durumunda kabul edeceğini açıkladı. Macron’un kendisine ‘yalancı’ dediğini söyleyen Bolsonaro için Alman gazetesi, Heilbronner Stimme gazetesinde yer alan yorumda Brezilya lideri Jair Bolsonaro’nun yangında sorumluluğu olduğu ve Bolsonaro’nın kundakçıların koruyucusu olduğunu yazdı. Öte yandan NASA’dan, yangınların çıkış yeri ve zamanının arazi açma amacına işaret ettiği açıklaması yapıldı.