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Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek

Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek

Amazon şirketinin, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Amazon'un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, "Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

- Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, Microsoft kazanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.

Amazon'un bu açıklamayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.  (AA)


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