AMAN'dan İsrail'in AA ofisinin olduğu binayı vurmasına kınama

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin üyesi olan Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisinin İsrail tarafından yapılan saldırıda yıkıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Medya çalışanlarının güvenliğinin, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler için çok mühim olduğunu vurgulayarak AMAN, AA Gazze ofisine yapılan saldırıyı kınıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

(AA)