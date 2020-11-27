Alyanslar göçmen sahiplerini buldu

21 Ekim’de Akdeniz’de 5 kişinin ölümüne yol açan alabora olmuş bir teknedeki sırt çantasının içerisinde bulunan alyanslar sahiplerini buldu. İçinde Ahmed ve Dudu yazan yüzükler diğer göçmenlere gösterilince isimleri açıklanmayan 20’li yaşlardaki bir çifte ait oldukları anlaşıldı. İtalya’daki tıbbi yardım kuruluşu MSF’nin kültürel arabulucusu Ahmed El Rusan, psikolojik destek vermeye başladığı çiftin Libya’dan göç edenleri taşıyan tekneden balıkçılar tarafından kurtarıldığını açıkladı.

AĞLAMAYA BAŞLADILAR



Daha sonra Sicilya’daki bir kabul merkezinde kendilerine kaybolan eşyaların fotoğrafları gösterilen çiftin ağlamaya başladığını belirten El Rusan, yüzüklerin kırıldığını ve çiftin onları Avrupa’da tamir ettirmeyi düşündüğünü söyledi. Yüzükleri içeren sırt çantası, halen Sicilya açıklarındaki Open Arms gemisinde duruyor. Çiftin Kovid-19 karantinasının sona ermesinin ardından çantalarına kavuşacağı bildirildi. Open Arms İtalya’nın Başkanı Riccardo Gatti, Guardian’a verdiği demeçte, “Sırt çantasındaki giysiler ve tişörtler dahil her şeyi yıkadık” dedi.

ŞANS YARDIM ETTİ



İlk olarak çantanın ölen kişilerden birine ait olduğunu düşünen El Rusan, teknenin 21 Ekim’de Lampedusa Adası’nda alabora olmasından sonra Ahmed ve Dudu dahil olmak üzere 13 kişiye psikolojik destek sağlayan ekibin bir parçasıydı. Rusan, çifti bulmada tamamen şansın yardımcı olduğunu söyledi.