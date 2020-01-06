Altın Küre'ye damga vuran olay! Sunucu Ricky Gervais'ten sanatçılara sert eleştiri

Bu yıl da Altın Küre'nin sunuculuğunu yapan İngiliz Komedyen Ricky Gervais, salonda bulunanlara sert eleştirilerde bulundu.

İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan Ricky Gervais'in konuşmasından satır başları;

"Olur da bugün ödül kazanırsanız, buraya çıkıp da politik konuşma yapmaya çalışmayın. Gerçek dünya hakkında en ufak bir şey bilmiyorsunuz. Halka ders verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünya ile ilgili en ufak bir fikriniz bile yok. Menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin sonra defolup gidin"