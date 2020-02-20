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  3. Almanya'nın makine ihracatı 2019 yılında düşüş yaşadı

Almanya'nın makine ihracatı 2019 yılında düşüş yaşadı

Almanya'nın makine ihracatı 2019 yılında düşüş yaşadı

Alman Mühendisler Derneğinden yapılan açıklamada, geçen yıl Almanya'nın makine ihracatının yüzde 1,5 düştüğü ve bu yıl da düşmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), geçen yıl Almanya'nın makine ihracatının yüzde 1,5 düştüğünü, bu yıl da düşmesinin beklendiğini duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, VDMA'dan yapılan açıklamada, zayıf kalan küresel sanayi üretimi ve ticarette artan korumacılığın Almanya'nın makine mühendisliği şirketlerinin ihracatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın makine ihracatının geçen yıl 2018'e göre reel olarak yüzde 1,5 düşüşle yaklaşık 180 milyar avro olduğu bildirildi.

VDMA Ekonomisti Olaf Wortmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Özellikle küresel ticaret anlaşmazlıkları, artan korumacılık ve Brexit'in yanı sıra otomotiv endüstrisindeki geniş kapsamlı yapısal değişiklik, pek çok sektöre yatırım yapma konusunda belirsizliğe ve isteksizliğe yol açtı."

Wortmann, makine mühendisliği şirketlerinin bugüne kadar aldıkları siparişler göz önüne alındığında, 2020 yılı boyunca ihracatta yeni bir düşüşün muhtemel olduğunu kaydetti.

"KORONAVİRÜS TEHLİKESİ GELECEKTE ÇİN PAZARININ SEKTÖRÜMÜZ İÇİN TEMEL ÖNEMİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Sektörün ABD'ye ihracatının geçen yıl yüzde 4,3 artarak 10,1 milyar avroya yükseldiğini belirten Wortmann, Çin'e olan ihracatın da yüzde 1,1 azalarak 18,8 milyar avroya gerilediğini bildirdi.

Çin'in Alman makine ihracatındaki payının yüzde 10,5 olduğunu aktaran Wortmann, şu ifadeleri kullandı:

"2019'un ikinci yarısında, Çin endüstrisindeki büyüme tekrar dengelendi ve ticaret savaşlarının son bulması umudu vardı. Fakat şimdi Çin, küresel ihracatı üzerindeki etkileri henüz değerlendirilemeyen koronavirüs salgını ile karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte koronavirüs tehlikesi gelecekte Çin pazarının sektörümüz için temel önemini değiştirmiyor."

Bu arada, VDMA verilerine göre, Alman makine mühendisliği sektörünün Türkiye'ye ihracatı geçen yıl yüzde 3,3 düşerek 3,2 milyar avroya geriledi.


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