Almanya'nın en büyük tablosu Türk ressamdan

Almanya’da genç kuşak ressamlardan Türk kökenli Meral Alma, renkleri yeniden yorumlayarak bir cümbüşe çevirdi ve ülkenin en büyük tablosunu yaptı. Devasa boyutlardaki eserleriyle bilinen dünyaca ünlü Alman ressam Gerhard Richter’in 1986’da yaptığı 6x4 metre genişliğinde iki parçadan oluşan Victoria adlı tablosundan sonra Alma sanat dünyasına yeni bir dev eser kazandırdı. Alma’nın “Hayat Sirki” adını verdiği eser, her biri 8 metreye 3 metre boyutunda iki parçadan oluşuyor. İki ton ağırlığındaki tablo, sergilendiği Karlsruhe’deki 1&1 adlı iş merkezine TIR’la taşındı ve 3 gün süren montajlamadan sonra vinçlerle yerine asıldı.

İSTANBUL’DA SERGİYİ ÇOK İSTERİM

İstanbul’da sergi açmaktan onur duyacağını “Sanatın sesiyle tüm dünyaya etkili ve güçlü bir mesaj yollamak ne güzel olur” sözleriyle dile getiren Alma eserini şöyle yorumladı: “İlk defa klasik bir ortamda hayatın tiyatrosunu anlattım. İzleyiciyi yeni ama güvenilir bir dünyaya giriş yapmaya davet ettim. Hiçbir şey sabit ve düz değil. Resim, farklı ışık frekanslarına tepki gösteriyor. Karanlıkta bile parlayan özel renk pigmentleriyle hayata gülümsüyor.”