Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3251
  • 8,6946
  • 462.709
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'nın en büyük karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:04 | Son Güncelleme:

Almanya'nın en büyük karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Almanya'nın en büyük karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
DHA

Almanya'da Ren Nehrinin geçtiği şehirlerde ‘bereket' için her yıl yapılan karnaval yürüyüşü Mülheim şehrinden sonra Köln-Zollstock'ta da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi. Karanavalık 2021 yılı içerisinde yapılması planlanıyordu.

Köln Karnavalı Yönetim Kurulu üyesi Michael Siegenbruck'un Almanya birinci kanalında yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında yapılması planlanan karnaval yürüyüşü iptal edildi. 

DHA'nın haberine göre, Siegenbrauck, “Yönetim kurulu olarak çok zor bir kararı, sağlık ve finansal risklerin çok yüksek olduğundan dolayı onaylamak zorunda kaldık” dedi. “2022'de şehrimizde yol boyunca kortej trenlerimizi tekrar görmeyi umuyoruz” diyen Siegenbruck, "Belki bir huzurevinin önüne tek bir karnaval şamandırası koyarak kutlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

GEÇEN AY MÜLHEİM KENTİ DE İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Geçen ay Mülheim kenti tarafından karnavalın iptal edildiğinin duyurulması, karnavalın en renkli şehri Köln kenti sakinlerince şaşkınlıkla karşılanmıştı. Aachen Karnaval Komitesi Derneği ise bu yıl koronavirüs nedeniyle karnavalı farklı kutlamak istediklerini duyurdu. Karnaval, 11’inci ayın 11’inde saat 11.11'de başlayıp 4 ay kadar sürüyor ve ‘Gül Pazartesi’ (Rosenmontag) adlı günde yüzbinlerce gülün dağıtıldığı kortejlerle sona eriyor.

Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı
Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
Korku dolu anlar kameralara yansıdı: Uçurtmanın ipine dolanan çocuk metrelerce havaya savruldu
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
İsrail gazetesinden ortalığı karıştıracak iddia:
Türk bayrağının olduğu kayaya hiçbir şey olmadı

Türk bayrağının olduğu kayaya hiçbir şey olmadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor