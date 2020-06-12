Almanya: Filistin'i tanıyabiliriz

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre görüşmede Maas’ın, Netanyahu’ya İsrail’in ilhak planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin’i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtildi. Maas önceki gün de işgallerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemişti.