12 Haziran 2020 Cuma 02:52 | Son Güncelleme:
Almanya: Filistin'i tanıyabiliriz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.
İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre görüşmede Maas’ın, Netanyahu’ya İsrail’in ilhak planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin’i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtildi. Maas önceki gün de işgallerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemişti.