Almanya'dan Türk mucit Prof. Dr. Uğur Şahin'e övgü

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısını "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" sözleriyle övgüler yağdırdı.

DHA'da yer alan habere göre, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 95 etkinlik gösterdiğinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı.

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısına parlamentodaki konuşmasında övgüler yağdırdı.

"BİR TÜRK'ÜN BİZLERE UMUT OLMASI MUTLU EDİYOR"

Laschet, parlamentodaki konuşmasında Türk bilim insanlarını şu sözlerle övdü:

1969'da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler."