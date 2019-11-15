Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7469
  • 6,3554
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'dan PKK-YPG açıklaması: En az 270 terörist...

Almanya'dan PKK-YPG açıklaması: En az 270 terörist...

Almanya'dan PKK-YPG açıklaması: En az 270 terörist...

Almanya'dan 2013'ten bu yana terör örgütü PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 teröristin ayrıldığı açıklandı.

Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.

Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.  (AA)


Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
'Demet çok özel, çok kıymetli'
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Tuzla’da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlı

Temizlikçiden Şüphelenip Odaya Kamera Koydular, Hayatlarının Şokunu Yaşadılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları