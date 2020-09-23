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  • Almanya'dan Miçotakis'i yıkan çağrı: Adalardan askerlerini çek
23 Eylül 2020 Çarşamba 13:35 | Son Güncelleme:

Almanya'dan Miçotakis'i yıkan çağrı: Adalardan askerlerini çek

Almanya'dan Miçotakis'i yıkan çağrı: Adalardan askerlerini çek

Doğu Akdeniz'de yaşanan Ankara ve Atina arasındaki kriz sonrası Ege'deki adaları silahlandıran Yunanistan'ı Merkel yönetiminin uyardığı iddia edildi.

Türkiye ile Yunanistan arasından yaşan NAVTEX gerilimiyle birlikte Ege'deki adaları silahlandırmaya devam eden Yunanistan'a Almanya'dan uyarı geldiği öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddiaya göre Merkel, Miçotakis'ten Ege'deki adalardan Yunan askerlerini çekmesini istedi.

Yeni Şafak'ın Yunanistan'daki ESTIA gazetesine dayandırdığı haberinde, "Almanya, askerlerini adalardan çekmesi için Miçotakis'e baskı yapıyor." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT

Uluslararası hukuka göre gayri askeri statüde yer alması gereken adalar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit durumunda.

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