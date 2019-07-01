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  3. Almanya'dan kalkan yolcu uçağı İsrail'e acil inişini gerçekleştirdi

Almanya'dan kalkan yolcu uçağı İsrail'e acil inişini gerçekleştirdi

Almanya'dan kalkan yolcu uçağı İsrail'e acil inişini gerçekleştirdi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında iniş takımları arızalanan bir yolcu uçağının acil inişi için alarm verildi.

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yapmaya hazırlanıyor.

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının kısa bir süre içerisinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına inişe geçeceğini ancak inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.
İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı.

Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğunu kaydetti.

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