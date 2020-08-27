Almanya'dan İran'la ilgili sert açıklama: Bölgede tehlikeli bir rol oynuyorlar

Bakan Maas, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'ın bölgedeki tutumunu eleştirdi.

İran'ın bölgedeki davranışını değiştirmesi gerektiğine işaret eden Mass, "İran konusunda saf değiliz ve İran'ın bölgede tehlikeli bir rol oynadığını biliyoruz." dedi.

Maas ayrıca İran'a karşı silah ambargosunu uzatmak istedikleri ancak Rusya ve Çin'in bunu veto ettiğini hatırlatarak bu konunun siyasi olarak çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında da doğrudan görüşmelerin başlaması gerektiğini vurgulayan Mass, "Tabii ki bu bir gecede olacak bir şey değil. Almanya olarak bu konudaki girişimlere destek vermeye hazırız" ifadesini kullandı.