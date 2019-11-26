Almanya'dan büyük ayıp! PKK'ya izin var, Türk siyasetçiye yok

Terör örgütü PKK'ya sivil toplum kuruluşları üzerinden para kazandırarak Kandil'e para akışı sağlaması için yol veren Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'destek verin' çağrısında bulunduğu Türk kökenli Alman partisi AD Demokraten'e 2016 yılından bu yana banka hesabı açmıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Partinin örgütlenmesinin bu yolla engellendiğine dikkat çeken Alman Demokratlar Birliği'nin kurucularından Halil Ertem, "Siyasi arenada uzun vadeli kök salma girişimimizi sürdürüyoruz. Biz bu süreçte Alman derin devleti ve Alman aşırı sağ partilerin açtığı davalarla uğraştık. Nazilerin ölüm tehditlerine maruz kaldık" dedi. Ertem, partisinin Almanya'da yaşadığı sıkıntıları Yeni Şafak'a anlattı.

BANKALAR HESAP AÇMADI

Almanya'daki devlet bankalarının milyonlarca lira borcunuz dahi olsa dernek, vakıf ve partilere hesap açma zorunluluğu getirdiğini belirten Ertem, "Partimiz bankaya ilk başvurduğunda hesap açıldı ama 10 gün sonra hiçbir açıklama yapılmadan hesap kapatıldı. Yaklaşık 20 yıldır hesabımın olduğu bankaya gittim Uzun süredir beraber çalıştığımız memur arkadaş tüm evrakları halletti, bu sefer oldu diye düşünürken 2 gün sonra bir telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Kusura bakmayın sizin örgütünüzle bankamız hiçbir şekilde bağlantıda bulunmak istemiyor" minvalinde tuhaf bir konuşmayla karşılaştım. Yaklaşık 200-250 bankaya yazılı olarak başvurduk. Bazılarından ses çıkmadı. Bazıları ise başvurularımıza yazılı ret cevabı gönderdi. Daha sonra Türk bankalarına başvuralım dedik. Türk bankaları, partilere hesap vermiyoruz diyerek bizi kabul etmediler. Buradaki bankaların hepsi Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (Bafin) bağlı, onlar ne derse onu yaparlar" diye konuştu.

YASALLIĞIMIZI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Almanya'da bir partinin gelişmesi, faaliyetlerde bulunabilmesi için banka hesabına ihtiyaç duyduğunu anlatan Ertem, "2 bin 400 üyemiz hesabımız olmadığı için aidatlarını gönderemiyor. Aidatları nakit olarak toplayacak da halimiz yok. Belki PKK'lıların bazı kolları bunu yapabiliyor. Almanya'nın PKK'ya çalıştığı bilinen derneklere, aşırı sağcı partilere banka hesabı açtığını biliyoruz. Nedense 2016 yılında kurduğumuz partiye hala banka hesabı açılmadı. Ülke tarihinde genel seçimlere katılma hakkı kazanmış, iki yerel seçime katılmış ve banka hesabı olmayan ilk partiyiz. Türkiye kökenlilerin kurduğu bir parti olduğumuz için bunların başımıza geldiğine inanıyoruz. Demokrasinin beşiği olan yere kendimizi anlatamıyoruz. Hala daha banka hesabımız yok. Almanya bize normal bir siyasi parti imkanlarını vermeyerek yasallığımızı bitirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.