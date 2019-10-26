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  3. Almanya'dan 2500 asker yollama planı

Almanya'dan 2500 asker yollama planı

Almanya'dan 2500 asker yollama planı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Krarrenbauer’ın Suriye’nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge oluşturmayla ilgili teklifinin ayrıntıları Spiegel Online sitesinde yayımlandı.

Plana göre, güvenli bölge için 2500 asker gönderilecek ve çok sayıda ağır askeri ekipmanlarla donatılacak. Alman ordusu Suriye’nin kuzeyinin 40 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde sektörlere ayrılmasını öngörüyor. Almanya bu sektörlerden birinde uluslararası birliklerden birinin öncülüğünü almaya hazır. Taburlarda keşif birlikleri, özel hareket birlikleri, Boxer isimli tekerli tanklar, ağır silahlar, obüsler, istihkam birlikleri ve mayın temizleme birlikleri bulunacak. Ayrıca Tornado ve Eurofighter’lar da görev yapacak.

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