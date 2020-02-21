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  3. Almanya'daki ırkçı saldırının faili Tobias R, katliamdan önce keşif turuna çıkmış

Almanya'daki ırkçı saldırının faili Tobias R, katliamdan önce keşif turuna çıkmış

Almanya'daki ırkçı saldırının faili Tobias R, katliamdan önce keşif turuna çıkmış

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısının faili Tobias R'nin, katliamdan 6 gün önce aynı yere gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, 15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, terörist Tobias R'nin katliamı planladığı tahmin ediliyor. Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor. 

IRKÇI TERÖR SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.


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