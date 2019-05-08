Almanya'da yolcu treni, TIR'la çarpıştı: 20 yaralı

Kaza, Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde Rendsburg şehrinde meydana geldi. Yerel medya, hemzemin geçit üzerinde meydana gelen kazada 20 kişinin yaralandığını; hayati tehlikesi bulunan bir yaralının helikopter ile bölgeden alındığını; diğer yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları TIR sürücüsünün kazadan hemen önce araçtan inerek uzaklaştığını, bu nedenle yaralanmadığını söyledi. Polis, kazaya dair soruşturma başlattı.

(DHA)