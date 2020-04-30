Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten 153 kişi öldü

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 161 bin 539 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 467’ye çıktı.

(DHA)