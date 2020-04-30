Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9744
  • 7,591
  • 385.457
  • 102072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten 153 kişi öldü

Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten 153 kişi öldü

Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten 153 kişi öldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 153 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 161 bin 539 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 467’ye çıktı.

(DHA)


'Ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi

'Ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İngilizlerin unutturmak istediği Kut'ül Amare Zaferi

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede