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  3. Almanya'da skandal olay! 4 günlük bebeği Türk aileden aldılar

Almanya'da skandal olay! 4 günlük bebeği Türk aileden aldılar

Almanya'da skandal olay! 4 günlük bebeği Türk aileden aldılar

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğinin elinden alınması nedeniyle Gençlik Dairesi (Jugendamt), Heilbronn kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Almanya’da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğine el koyan Gençlik Dairesi, Heilbronn kentinde protesto edildi. Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı protesto gösterisine çevrede yaşayan Türk ve Almanlar da destek verdi. Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneğinin organize ettiği protesto gösterisinde konuşan Dernek Başkanı Murat Güneş, “4 günlük süt kokan bir yavrumuzun annesinden ayrılmasından dolayı buraya geldik. Anne ve baba vicdanıyla geldik“ dedi.

Güneş, “Bebeğin keyfi bir şekilde ailesinden alınmasını kınıyoruz. Bu uygulama bir an önce son bulmalı. Özellikle göçmen kökenli çocuklar bu ülkede resmen tehdit altında yaşıyor. Elçin bebeğin bir an evvel ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

’Elçin Belinay Bilgiç’i geri istiyoruz‘, ’Gençlik Dairesi çocuğu annesinden ayırdı‘ yazılı dövizler taşıyan protestocular, Gençlik Dairesi aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Elçin Belinay Bilgiç, 18 Kasım 2019 tarihinde henüz 4 günlükken annesinin psikolojik tedavi gördüğü gerekçesiyle Alman Gençlik Dairesi tarafından ailesinden alınarak Alman bakıcı aileye verilmişti.

(İHA)


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