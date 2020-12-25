Almanya'da polis şiddeti! Başörtülü anneye terörist muamelesi

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal şehrinde bebeğiyle birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Polis, kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı. Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başladı. Civardakilerin çektiği videoda polislerin en az 7 kişi oldukları görüldü. Şiddet dakikalarca sürdü.

Olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere yaptıkları bu eylemin suç olduğunu belirtti.

TEPKİ SONRASI SERBEST



Polis tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak kadını serbest bıraktı ve hiçbir şey olamamış gibi olay yerinden ayrıldı. Sonradan Müslüman olan bir Alman olduğu öğrenilen kadın şikayetçi olacağını dile getirdi. Olay sosyal medyada da çok tepki aldı.

CAMİ GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ



Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ebersbach beldesinde Pakistanlı Müslüman din görevlisi, kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından öldürüldü. Stuttgart’ta bir camide görevli olan genç din görevlisi, eşi ile yürüyüş yaparken saldırıya uğradı. Din görevlisi kafasına aldığı ağır darbelerle öldürülürken, eşi ise saldırıdan hafif yaralı olarak kurtuldu.