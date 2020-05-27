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  3. Almanya'da PKK yöneticisine dava
27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:08 | Son Güncelleme:

Almanya'da PKK yöneticisine dava

Almanya'da PKK yöneticisine dava

Almanya'da terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olmakla suçlanan ve ocak ayı başında tutuklanan Gökmen Ç. hakkında dava açıldı.

Karlsruhe Federal Başsavcılığı, Türk vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz’deki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde açılan davanın en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Zanlı, 2017 Haziran ayından 2019 Haziranına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde “bölge sorumlusu” olmak ve terör örgütü lehine faaliyetlerle suçlanıyor.


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