Almanya'da PKK yöneticisine dava

Karlsruhe Federal Başsavcılığı, Türk vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz’deki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde açılan davanın en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Zanlı, 2017 Haziran ayından 2019 Haziranına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde “bölge sorumlusu” olmak ve terör örgütü lehine faaliyetlerle suçlanıyor.