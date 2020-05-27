27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:08 | Son Güncelleme:
Almanya'da PKK yöneticisine dava
Almanya'da terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olmakla suçlanan ve ocak ayı başında tutuklanan Gökmen Ç. hakkında dava açıldı.
Karlsruhe Federal Başsavcılığı, Türk vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz’deki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde açılan davanın en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Zanlı, 2017 Haziran ayından 2019 Haziranına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde “bölge sorumlusu” olmak ve terör örgütü lehine faaliyetlerle suçlanıyor.