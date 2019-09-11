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Almanya'da otomobillerde sigara yasağı hazırlığı

Almanya'da otomobillerde sigara yasağı hazırlığı

Almanya'da Kuzey-Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletleri, içinde çocuk ve hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigara içme yasağı uygulanması için girişim başlattı.

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletleri, içinde çocuk ve hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması için girişim başlattı.

Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, araçlarda sigara içme yasağı getirilmesi konusunda Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti ile bir inisiyatifi hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocukların ve hamile kadınların bulunduğu otomobillerde sigara içilmesi yasaklanmalı." dedi.

Bu yönde yasal düzenleme yapılmasını talep ettiklerini aktaran Reimann, diğer eyaletlerin de bu girişime katılmaları çağrısında bulundu.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann da çocukların ve hamile kadınların otomobilde bulunduğu sırada sigara içilmesinin sorumsuzca bir davranış olduğunu belirterek, devletin kendilerini koruyamayanları koruması gerektiğini kaydetti.

Kuzey-Ren Vestfalya eyalet hükümetinin hazırladığı ilgili yasa tasarısını 20 Eylül’de Federal Eyaletler Temsilciler Meclisine (Bundesrat) sunacağı, ardından tasarının komisyonlarda görüşülmeye başlanacağı bildirildi.

AA

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