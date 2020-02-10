Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0052
  • 6,5814
  • 303.7
  • 120625
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'da 'mini Merkel' şoku! Lider istifa ediyor

Almanya'da 'mini Merkel' şoku! Lider istifa ediyor

Almanya'da 'mini Merkel' şoku! Lider istifa ediyor

Almanya'da Angela Merkel'in ardından CDU'nun başına geçen ve 'mini Merkel' yakıştırması yapılan Annegret Kramp-Karrenbauer'in parti liderliğinden istifa etmeye hazırlandığı ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde şansölye adayı olmayacağı belirtildi.

Almanya'da Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratların (CDU) lideri Annegret Kramp-Karrenbauer'ın gelecek yıl yapılacak seçimlerde şansölye adayı olmayacağı bildirildi.

Reuters'ın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kramp-Karrenbauer yaz aylarında parti liderliğini bırakarak, CDU'nun içerisinden bir şansölye adayı belirlenmesi için seçim organize edecek. Alman siyasetçinin istifa kararını bir parti toplantısında açıkladığı ifade edildi

Halen Almanya Savunma Bakanı olan Kramp-Karrenbauer'in Merkel'in isteği üzerine bakanlık görevine devam edeceği belirtildi.

Uzun yıllardır Almanya'yı yöneten Angela Merkel geçtiğimiz yıl 2021 yılında yeniden aday olmayacağını açıklayarak, CDU liderliğinden de istifa etmişti. Almanya'da Merkel'in veliahtı olarak gösterilen ve 'mini Merkel' yakıştırması yapılan Kramp-Karrenbauer CDU'nun lideri olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Thüringen eyaletinde yapılan seçimlerde CDU, aşırı sağcı AfD ile birlikte ortak bir adayı desteklemiş, aşırı sağ ile yapılan iş birliği nedeniyle CDU ve Kramp-Karrenbauer'in liderliği ağır bir şekilde eleştirilmişti. 

(Habertürk)


Serenay ve Cem aşkı tam gaz! Atina tatilinden yeni kare
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
'Kasa sağlam ellerde'
Ünlü çiftten 450 bin TL'lik yeni karavan
Sıla, Demet Akalın'ı neden sildi? İlk kez konuştu
<p>Türkiye´nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT´lerin yer aldığı askeri konvoy, Hata

İdlib´deki Gözlem Noktalarına Komando ZPT Sevkıyatı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Merve Özbey ve Kenan Koçak evlendi! İşte ünlülerin akın ettiği düğünden kareler

Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı! Havadan böyle görüntülendi