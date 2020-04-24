Almanya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 5 bin 575'e yükseldi

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 153 bin 129 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 575’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 260 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 481 kişide daha virüs tespit edildi.

(DHA)