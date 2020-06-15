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  3. Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 870'e ulaştı
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:00 | Son Güncelleme:

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 870'e ulaştı

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 870'e ulaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 3 kişi artarak 8 bin 870'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 248 artışla 187 bin 671’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 3 kişi artarak 8 bin 870'e ulaştı.

(DHA)

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