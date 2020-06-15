Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 870'e ulaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 248 artışla 187 bin 671’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 3 kişi artarak 8 bin 870'e ulaştı.

(DHA)