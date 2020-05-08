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  3. Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişi öldü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişi öldü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişi öldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1268 artışla 169 bin 430’a yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

(DHA)


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