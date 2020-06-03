Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7458
  • 7,5701
  • 372.82
  • 108971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:54 | Son Güncelleme:

Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü

Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü

Almanya'da toplam istihdam, Kovid-19'un etkisiyle Mart 2010'dan beri ilk kez azalarak nisan ayında 44 milyon 801 bine düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede istihdam, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Nisanda iş gücüne katılan kişi sayısı 210 bin azalırken, toplam istihdam da 44 milyon 801 bine geriledi.

Destatis açıklamasında, martın ortasından bu yana Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iş gücü piyasasında belirgin etkisi olduğu belirtilerek, Mart 2010'dan bu yana ülkede ilk kez istihdam edilenlerin sayısının yıllık olarak azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Nisan 2020'de bir önceki aya göre 161 bin azaldı. Normalde, bahar dönemine rastgelen nisanda istihdamda güçlü bir artış görülürdü. Son 5 yılda nisanda ortalama artış 143 bin olarak gerçekleşti. Ancak bu yıl artış yerine daha önce görülmemiş derecede büyük bir düşüş kaydedildi." denildi.


Türkiye'den müthiş hamle... Uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!
İkinci el araçta büyük oyun... Fiyatları onları yükseltiyor!
Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor
Bakan müjdeyi verdi: Yurtlarda karantina sona erdi
Oteller için yeni karar çıktı! Artık böyle olacak
ABD basını olayları nasıl görüyor?

ABD basını olayları nasıl görüyor?

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni ö

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni özellik nedir?

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisinden şok suçlamalar: Hamileyken

Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisinden şok suçlamalar: Hamileyken bile beni dövüyordu!