  • $7,6233
  • 8,8999
  • 458.55
  • 1119.56
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Almanya'da istihbarat krizi! Başkan görevden alındı
24 Eylül 2020 Perşembe 19:07 | Son Güncelleme:

Almanya'da istihbarat krizi! Başkan görevden alındı

Almanya'da istihbarat krizi! Başkan görevden alındı
AA

Almanya'da Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) Christof Gramm'ın, görevden alındığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2015 yılından bu yana MAD Başkanı olan Gramm'ın görevinden alındığı ve emekliye sevk edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, MAD'in, aşırı sağcılığa karşı mücadelede önemli bir role sahip olduğuna işaret edildi.

Alman medyasında yer alan bazı yorumlarda ise son dönemde ordu içerisinde aşırı sağcı yapılanmaların arttığı, bu yapılanmalarla mücadele edilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ve bu kapsamda Gramm ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te başladı

Balıkçıların gurup vakti ağ serme mesaisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.